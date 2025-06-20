Ламин ЯМАЛЬ: «Это поражение стало для нас ценным уроком. Мы вернемся»

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль снова вспомнил поражение «сине-гранатовых» в полуфинале Лиги чемпионов, где каталонцы проиграли миланскому «Интеру».

«Поражение в Лиге чемпионов стало для нас ценным уроком. В следующем году мы вернемся. Мы доказали, что лучшая команда Испании. Мне все равно, сколько лет понадобится, чтобы победить, я хочу побеждать сейчас», – сказал Ламин.

Барселона неожиданно проиграла миланскому Интеру в полуфинале Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов торжествовали футболисты ПСЖ, разгромив миланский «Интер» (5:0).

Ранее сообщалось, что Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену для Левандовски.