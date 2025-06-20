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  4. «Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
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20 июня 2025, 05:03 |
195
1

«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде

Девушка Дани Ольмо пережила легкий испуг

20 июня 2025, 05:03 |
195
1
«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
Instagram. Лаура Абла

Девушка футболиста «Барселоны» Дани Ольмо, Лаура Абла, рассказала о серьёзной травме ноги во время отдыха на Амальфитанском побережье.

Во время морской прогулки в Позитано она прыгнула в подводный грот и наступила на острый камень, что привело к глубоким ранам и сильному кровотечению.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лаура призналась, что её больше всего пугал страх перед опасными животными в воде, особенно акулами.

Она из Германии, активно ведёт Instagram с более чем 350 тысячами подписчиков и работает в редакции модного журнала InStyle GenZ.

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фото девушки Дани Ольмо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
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Перець
Шаболда з ескорту з робочими губами, що ще треба Ольмо
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