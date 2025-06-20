«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
Девушка Дани Ольмо пережила легкий испуг
Девушка футболиста «Барселоны» Дани Ольмо, Лаура Абла, рассказала о серьёзной травме ноги во время отдыха на Амальфитанском побережье.
Во время морской прогулки в Позитано она прыгнула в подводный грот и наступила на острый камень, что привело к глубоким ранам и сильному кровотечению.
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Лаура призналась, что её больше всего пугал страх перед опасными животными в воде, особенно акулами.
Она из Германии, активно ведёт Instagram с более чем 350 тысячами подписчиков и работает в редакции модного журнала InStyle GenZ.
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