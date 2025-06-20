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  4. Украинский тренер отказался возглавить Ворсклу после вылета в Первую лигу
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 07:44 |
1634
0

Украинский тренер отказался возглавить Ворсклу после вылета в Первую лигу

Дмитрий Чирикал заявил, что не возглавит полтавскую команду

20 июня 2025, 07:44 |
1634
0
Украинский тренер отказался возглавить Ворсклу после вылета в Первую лигу
ФК ЮКСА. Дмитрий Чирикал

Украинский специалист Дмитрий Чирикал сообщил, что не возглавит полтавскую «Ворсклу». Коуч признался, что имел разговор с полтавским клубом, но не смогли прийти к согласию.

– Дмитрий Валерьевич, уже давно ходят слухи, что вы могли возглавить Ворсклу. Насколько это достоверная информация?

– Да, был разговор с руководством Ворсклы, но в итоге не пришли к согласию, – сказал тренер.

По итогам прошлого сезона полтавская «Ворскла» вылетела в Первую лигу, проиграв «Кудровке» в переходных матчах за право участия в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что полтавскую Ворсклу возглавит иностранный специалист Желько Любенович.

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Дмитрий Чирикал Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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