Украинский тренер отказался возглавить Ворсклу после вылета в Первую лигу

Украинский специалист Дмитрий Чирикал сообщил, что не возглавит полтавскую «Ворсклу». Коуч признался, что имел разговор с полтавским клубом, но не смогли прийти к согласию.

– Дмитрий Валерьевич, уже давно ходят слухи, что вы могли возглавить Ворсклу. Насколько это достоверная информация?

– Да, был разговор с руководством Ворсклы, но в итоге не пришли к согласию, – сказал тренер.

По итогам прошлого сезона полтавская «Ворскла» вылетела в Первую лигу, проиграв «Кудровке» в переходных матчах за право участия в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что полтавскую Ворсклу возглавит иностранный специалист Желько Любенович.