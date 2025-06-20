Украинский тренер отказался возглавить Ворсклу после вылета в Первую лигу
Дмитрий Чирикал заявил, что не возглавит полтавскую команду
Украинский специалист Дмитрий Чирикал сообщил, что не возглавит полтавскую «Ворсклу». Коуч признался, что имел разговор с полтавским клубом, но не смогли прийти к согласию.
– Дмитрий Валерьевич, уже давно ходят слухи, что вы могли возглавить Ворсклу. Насколько это достоверная информация?
– Да, был разговор с руководством Ворсклы, но в итоге не пришли к согласию, – сказал тренер.
По итогам прошлого сезона полтавская «Ворскла» вылетела в Первую лигу, проиграв «Кудровке» в переходных матчах за право участия в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что полтавскую Ворсклу возглавит иностранный специалист Желько Любенович.
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