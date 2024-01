Анчелотти не стал комментировать игру Лунина в матче Кубка Атлетико – Реал

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отстоял в воротах весь поединок.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой не стал отвечать на вопрос об игре украинца:

«Лунин? Я не хочу фокусироваться на одном игроке. Мы должны были действовать лучше, когда был ничейный результат», – сказал Карло.

Видеообзор матча Атлетико – Реал – 4:2

🎙| Ancelotti: "Lunin? I don't want to focus on one player. We should have done better when it was draw."