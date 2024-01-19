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  4. Анчелотти не стал комментировать игру Лунина в матче Кубка Атлетико – Реал
Испания
19 января 2024, 06:05 |
1954
4

Анчелотти не стал комментировать игру Лунина в матче Кубка Атлетико – Реал

18 января королевский клуб уступил «матрасникам» со счетом 2:4 в Кубке Испании

19 января 2024, 06:05 |
1954
4
Анчелотти не стал комментировать игру Лунина в матче Кубка Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отстоял в воротах весь поединок.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой не стал отвечать на вопрос об игре украинца:

«Лунин? Я не хочу фокусироваться на одном игроке. Мы должны были действовать лучше, когда был ничейный результат», – сказал Карло.

Видеообзор матча Атлетико – Реал – 4:2

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу пресс-конференция
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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apepa
А что там комментировать... Все голы на совести Лунина!
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-1
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Андрій Шевченко
Отже кінець луню....
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