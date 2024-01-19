Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка

Европейский футбол из-за особенностей климата не очень разбирается в том, что такое отдых посреди зимы, поэтому не только собственно матчей немало в календаре команд, но и турниров, с учетом кубковых соревнований, набирается вдоволь. Вот, например, в Испании на прошлой неделе только и разговоров было о противостояниях за Суперкубок страны, а на этот раз вечера рабочих будней должны были бы украшать встречи в рамках Кубка.

Здесь розыгрыш достиг только 1/8 финала, которую большинство болельщиков могли бы с радостью оставить вне своего внимания в пользу более статусных противостояний. Но есть одно важное уточнение – только в том случае, если во время жеребьевки не возникает пара двух мадридских коллективов в лице «Атлетико» и «Реала», которые только недавно играли в полуфинале того самого Суперкубка и даже не ограничились основным временем с итоговой победой «сливочных» (5:3).

И на этот раз Карло Анчелотти решил не изменять тому победному составу, из-за чего в воротах «сливочных» играл с первых минут украинец Андрей Лунин. У Диего Симеоне зато замена была только в тройке центральных защитников, потому что нахваталась ошибок оборона «матрасников» неделю назад изрядно.

И не слишком было похоже в начале игры, что какие-то выводы из того матча игроками «Атлетико» были сделаны. То прилетит в перекладину выстрел от Беллингема с острого угла, то Винисиус и Родриго не смогут использовать двойной момент с ударами из пределов штрафной. А на фоне всего этого у «матрасников» были существенные проблемы с построением собственных атак, поэтому у Симеоне было достаточно поводов для волнений.

Но в итоге первым забили все же хозяева. Под занавес тайма Рюдигер опрометчиво перевел на дальнюю штангу подачу с правого фланга от Де Пауля, а там Лино с лёта пробил мимо Лунина. «Реал» тогда спасло от поражения в первом тайме только то, что Облак во время одной из следующих атак ошибся с выходом на перехват подачи штрафного с левого фланга от Модрича и кулаком срезал мяч в собственные ворота.

Тогда команды уже немного успели разогреться и в плане эмоций, поэтому после перерыва постоянно возникали ситуации, когда игроки пытались спровоцировать друг друга. Предупреждения в таком случае от арбитра постоянно разлетались в разные стороны. Но, как таковой, конструктивной игры никто не демонстрировал – сплошные попытки поймать нужную волну в собственных атаках с обеих сторон и никакой конкретики.

Это привело к проблемам в защите у «Реала» и в очередной раз мы говорили о неудачной игре Рюдигера. Немец на 58 минуте дезориентировал Лунина во время вообще-то неудачного прострела с правого фланга от Льоренте и в итоге Мората оказался перед пустыми воротами с завершающим ударом.

После этого начались попытки команды Анчелотти спасти свое положение в этом матче. И сделать это было очень непросто, поскольку «Реалу» то не везло с завершением атак из-за очередного попадания мяча в каркас ворот, то Облак спасал свою команду от проблем. Однако защита «Атлетико» в конце концов все равно допустила ошибку и на 83 минуте Беллингем выложил подачу с левого фланга штрафной точно на голову свежего Хоселу под пустые ворота.

Что ж, снова овертаймы, никуда от них мы не делись. И здесь выяснилось, что сил у команды Анчелотти было ровно на основное время матча, но отнюдь не на дополнительное. «Реал» провел очень слабые полчаса и пропустил в итоге дважды, когда соперники ловили на контратаках. Первый из голов привез Винисиус, после чего Гризманн с очень острого угла на правом фланге штрафной пробил над Луниным, а за вторым голом от Рикельме защита гостей вообще просто наблюдала в стороне.

В итоге, в четвертьфинал Кубка Испании от отчетной пары мадридских команд отправился «Атлетико», тогда как для «Реала» выступления в этом турнире подошли к концу.

Кубок Испании. 1/8 финала.

«Атлетико» – «Реал» – 4:2

Голы: Лино, 39, Мората, 58, Гризманн, 100, Рикельме, 119 – Облак, 45+1 (авт.), Хоселу, 85

Предупреждения: Мората, 58, Эрмосо, 68, Де Пауль, 79, Коке, 80, Гризманн, 102 – Винисиус, 45, Камавинга, 56, Диас, 68, Чуамени, 85, Беллингем, 87, Карвахаль, 89

«Атлетико»: Облак – Лино (Рикельме, 90+2), Эрмосо, Витсель, Хименес, Льоренте (Барриос, 98) – Сауль (Молина, 57), Коке, Де Пауль (Аспиликуэта, 106, Савич, 115) – Гризманн, Мората (Депай, 98).

«Реал»: Лунин – Менди (Браим, 66), Рюдигер, Начо (Себальйос, 106), Карвахаль – Камавинга (Фран Гарсия, 106) – Модрич (Кроос, 66), Вальверде (Чуамени, 73) – Беллингем – Винисиус, Родриго (Хоселу, 80).

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания).

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 18 (12) – 17 (9)

Угловые: 0 – 9

Оффсайды: 3 – 2.

АТЛЕТИКО – РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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