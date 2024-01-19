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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
18.01.2024 22:30 – FT 4 : 2
Реал Мадрид
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Испания
19 января 2024, 01:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:24
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Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании

19 января 2024, 01:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:24
1001
0
Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 января, прошел матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играли мадридские Атлетико и Реал (4:2 д.в).

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды и пропустил 4 мяча.

Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота (1:1).

Во 2-м тайме команды снова обменялись забитыми мячами: на гол Альваро Мораты точным ударом ответил Хоселу (2:2).

При счете 2:2 игра перешла в овертайм. Антуан Гризманн забил для матрасников на 100-й минуте, а точку в матче поставил Родриго Рикельме (4:2).

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 4:2 (д.в.)

Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82

ГОЛ! 1:0. Лино, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Облак, 45+1 мин (автогол)

ГОЛ! 2:1. Мората, 57 мин.

ГОЛ! 2:2. Хоселу, 82 мин.

ГОЛ! 3:2. Гризманн, 100 мин.

События матча

119’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Атлетико Мадрид).
100’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Облак (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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