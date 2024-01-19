Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча
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В четверг, 18 января, прошел матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играли мадридские Атлетико и Реал (4:2 д.в).
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды и пропустил 4 мяча.
Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота (1:1).
Во 2-м тайме команды снова обменялись забитыми мячами: на гол Альваро Мораты точным ударом ответил Хоселу (2:2).
При счете 2:2 игра перешла в овертайм. Антуан Гризманн забил для матрасников на 100-й минуте, а точку в матче поставил Родриго Рикельме (4:2).
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 4:2 (д.в.)
Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82
ГОЛ! 1:0. Лино, 39 мин.
ГОЛ! 1:1. Облак, 45+1 мин (автогол)
ГОЛ! 2:1. Мората, 57 мин.
ГОЛ! 2:2. Хоселу, 82 мин.
ГОЛ! 3:2. Гризманн, 100 мин.
События матча
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