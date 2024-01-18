Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Поединок состоится 18 января в 22:30 по Киеву
18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Поединок состоится на поле стадиона «Метрополитано». Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Атлетико Мадрид
Подопечные Диего Симеоне в этом сезоне не впечатляют стабильностью результатов. Матрасники занимают 5-е место в таблице Ла Лиги, отставая от первого квартета на 3 очка и от лидера на 11. В последнем туре чемпионата Испании Атлетико уступил в невероятном матче Жироне в гостях со счетом 3:4, пропустив на последних минутах. Стоит отметить, что в последнее время Атлетико больше атакует, хотя раньше акцент был именно на оборону.
Для Атлетико национальный кубок практический единственный шанс взять трофей в этом сезоне, есть еще Лига Чемпионов, но верится с трудом, что клуб сможет далеко зайти.
Реал Мадрид
У сливочных все отлично, команда легко выиграла свою группу в Лиге Чемпионов, в Ла Лиге идет второй, хотя отставание от лидера Жироны составляет всего один балл и есть игра в запасе. Недавно Реал выиграл Суперкубок Испании, где обыграл в матче за трофей принципиального соперника Барселону со счетом 4:1, хет трик оформил Винисиус, а в полуфинале в суперматче выиграл у Атлетико.
В предстоящем матче в воротах будет украинский кипер Андрий Лунин, а Кепа пропустил в двух предыдущих встречах по три мяча, показав неуверенную игру.
Личные встречи
Соперники уже успели сыграть дважды в этом сезоне, последняя встреча состоялась неделю назад и завершилась зрелищной и справедливой победой Реала в овертайме со счетом 5:3, матч состоялся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Еще раз соперники играли в чемпионате, там выиграл Атлетико на своем стадионе со счетом 3:1.
Прогноз на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Нас ожидает великое дерби, в котором букмекеры не рискуют выбрать явного фаворита. Реал в последних матчах выглядел лучше соперника, хотя «матрасники» умеют добиваться результата. Хоть эта битва достойная финала, на кону путевка только в четвертьфинал турнира. Клубы показал результативный футбол в очных встречах этого сезона, ждем много голов и на этот раз, ставим на тотал больше 2,5 забитых мячей с коэффициентом 1.80.
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