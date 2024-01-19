АНЧЕЛОТТИ: «Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от игры с «Атлетико». Напомним, «бланкос» уступили в дерби и вылетели из Кубка Испании.

«Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч. Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.

«Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. «Атлетико» забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили «Атлетико», – сказал Анчелотти.

Ворота «Реала» в этом поединке защищал Андрей Лунин. Украинец получил достаточно высокую оценку за свою игру.