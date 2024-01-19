Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отстоял в воротах весь поединок.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.5 баллов.

За матч Лунин совершил 8 сейвов, 1 раз перехватил навес, 1 раз успешно вышел на мяч, отдал 25 точных пасов из 29 (86%), дважды вынес мяч, 4 раза ошибся при длинных передачах.

Показатель Андрея в 7.5 баллов является вторым лучшим среди игроков «Реала» наравне с Тони Кроосом. Выше оценка только у Джуда Беллингема (8.3). Именно Джуд и стал лучшим игроком поединка.

Наивысшие оценки в составе «Атлетико» получили Хосе Мария Хименес и Самуэль Лино. У обоих по 8.0 баллов.

Худший игроком встречи стал Винисиус Жуниор (6.2).

Оценки SofaScore за матч Атлетико – Реал – 4:2 (после д.в.)