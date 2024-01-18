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Атлетико Мадрид
18.01.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
18 января 2024, 01:34 | Обновлено 18 января 2024, 01:38
57
0

Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Испании

18 января 2024, 01:34 | Обновлено 18 января 2024, 01:38
57
0
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18-го января, состоится поединок 1/8 финала Кубка Испании, в котором сразятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Метрополитано», начало в 22:30.

Совсем недавно две столичные команды встречались в Суперкубке Испании и подопечные Диего Симеоне уступили в овертайме (3:5). Но теперь матч будет проходить не в «нейтральной» Саудовской Аравии, где болели, преимущественно, за «бланкос», а на «Метрополитано», где «Атлетико» в первом круге чемпионата вынес своего извечного оппонента (3:1). Но «Реал» уже очень много раз останавливал «матрасников» на пути к большим победам, поэтому не упустит возможность сделать это вновь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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