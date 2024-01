Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель

Американская теннисистка и 5-я ракетка мира Джессика Пегула завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/32 финала американка в двух сетах сенсационно уступила Кларе Бюрель (Франция, WTA 51) за 1 час и 12 минут.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Клара Бюрель (Франция) – Джессика Пегула (США) [5] – 6:4, 6:2

Это была первая встреча девушек.

Бюрель впервые обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга WTA и впервые вышла в 3-й раунд австралийского мейджора.

В 1/16 финала Australian Open Клара сыграет против своей соотечественницы Осеан Доден (Франция, WTA 95).

Ранее первая ракетка мира Ига Свентек не без проблем выиграла у Даниэль Коллинс.

The biggest stunner so far in the women's draw 🤯@clara_burel upsets No. 5 seed Pegula 6-4 6-2 to reach the third round!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ty0aaO1vlO