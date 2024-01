Суперкамбек Иги. Свентек отомстила Коллинс за поражение на Aus Open 2022

Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/32 финала полька не без проблем обыграла Даниэль Коллинс (США, WTA 62) в трех сетах за 2 часа и 55 минут.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 3:6, 6:4

В третьей партии Свентек проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела выдать невероятный камбек и закрыть американку.

Это была 6-я встреча девушек, в частности вторая на кортах Мельбурна. В 2022 году Коллинс выиграла у Иги в полуфинале австралийского мейджора. Это единственная победа Даниэль в очных поединках со Свентек.

Винтсрик Иги составляет 18 матчей. В прошлом году она взяла турнир WTA 1000 в Пекине и WTA Finals в Канкуне, а в 2024 полька до старта Australian Open выиграла 5 одиночных матчей на United Cup.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Свентек сыграет против 50-й ракетки мира Линды Носковой (Чехия).

В 1-м раунде АО полька в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 41).

Отметим, что Коллинс заявлена и в парном разряде мейджора, где будет выступать вместе с украинкой Надеждой Киченок. В 1-м раунде соревнований украинско-американский тандем сыграет против дуэта Аванесян / Шиманович. Встреча запланирована на 18 января не ранее 10:00 по Киеву.

