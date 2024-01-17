Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Коллинс – Аванесян / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2024, 21:29 |
168
0

Киченок / Коллинс – Аванесян / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

17 января 2024, 21:29 |
168
0
Киченок / Коллинс – Аванесян / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс и Надежда Киченок

18 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Даниэль Коллинс из США сыграют против «нейтрального» дуэта Элина Аванесян / Ирина Шиманович. Поединок состоится 4-м запуском на корте №14 после матча с участием Дениса Молчанова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо – Кристина Букша / Александра Панова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

По теме:
Киченок / Павич – Хантер / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Болбой поймал мяч, не позволив россиянину заработать очко на АО 2024
Леся ЦУРЕНКО: «Даже в моем почтенном возрасте теннис – это весело»
Надежда Киченок Даниэль Коллинс Элина Аванесян Ирина Шиманович смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Теннис | 17 января 2024, 12:24 22
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко

Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 17 января 2024, 14:55 2
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 22:30 матч Кубка Испании

В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Футбол | 17.01.2024, 20:52
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Футбол | 17.01.2024, 13:58
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»
Теннис | 17.01.2024, 15:46
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
15.01.2024, 16:00 1
Футбол
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
17.01.2024, 15:59 18
Теннис
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
15.01.2024, 16:16 4
Футбол
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 7
Теннис
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
16.01.2024, 14:24 3
Футбол
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
16.01.2024, 14:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем