Киченок / Коллинс – Аванесян / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
18 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка и Даниэль Коллинс из США сыграют против «нейтрального» дуэта Элина Аванесян / Ирина Шиманович. Поединок состоится 4-м запуском на корте №14 после матча с участием Дениса Молчанова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо – Кристина Букша / Александра Панова.
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