Бывшая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака (WTA 831) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала японка в двух сетах уступила Каролин Гарсии (Франция, WTA 19) за 1 час и 28 минут.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Каролин Гарсия (Франция) [19] – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 7:6 (7:2)

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году Наоми обыграла Гарсию во 2-м раунде Australian Open, а затем выиграла титул турнира. В общей сложности на счету Осаки 4 трофея на турнирах серии Grand Slam, 2 из которых – на австралийском мейджоре.

Для Осаки это был третий матч после возращения на корт и первый на турнирах Grand Slam. В июле прошлого года она родила дочь Шай, а 1 января нынешнего года выиграла первый поединок за 15 месяцев.

Во время встречи с Гарсией Осака достала книгу и почитала.

Во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии Каролин сыграет против Магдалены Френх.

ВИДЕО. Осака проиграла первый матч на Grand Slam после родов, но успела почитать

Naomi Osaka doing some reading during her match against Caroline Garcia.



It’s either match notes or just a really good book she can’t wait to finish 😂



pic.twitter.com/Z69zGgjuir