Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения

Звездная японская теннисистка Наоми Осака успешно вернулась в спорт после 15-месячной паузы, связанной с рождением ребенка.

Экс-первая ракетка мира в первом раунде турнира WTA в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач. Матч продолжался 1 час и 50 минут, судьба второго сета решалась на тай-брейке.

Брисбен. Одиночный разряд. Первый раунд

Наоми Осака (Япония) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 7:6 (9)

Во втором раунде соперницей Осаки будет 16-я сеяная чешка Каролина Плишкова.

Ранее Леся Цуренко стартовала с победы в Окленде.