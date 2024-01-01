Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
WTA
01 января 2024, 09:40 |
258
0

Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения

Звездная японка справилась с Тамарой Корпач

01 января 2024, 09:40 |
258
0
Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Звездная японская теннисистка Наоми Осака успешно вернулась в спорт после 15-месячной паузы, связанной с рождением ребенка.

Экс-первая ракетка мира в первом раунде турнира WTA в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач. Матч продолжался 1 час и 50 минут, судьба второго сета решалась на тай-брейке.

Брисбен. Одиночный разряд. Первый раунд

Наоми Осака (Япония) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 7:6 (9)

Во втором раунде соперницей Осаки будет 16-я сеяная чешка Каролина Плишкова.

Ранее Леся Цуренко стартовала с победы в Окленде.

По теме:
Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
Надежда Киченок в паре с Коллинc вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене
Наоми Осака WTA Брисбен Тамара Корпач Каролина Плишкова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Футбол | 31 декабря 2023, 10:28 0
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году

По мнению Мичела, лучшим моментом года было сохранение прописки в Ла Лиге

Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре
Теннис | 31 декабря 2023, 04:32 1
Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре
Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре

Украинка обыграла Тину Надин Смит из Австралии

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Футбол | 31.12.2023, 15:25
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Теннис | 01.01.2024, 09:20
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Окленд. Цуренко стартовала с победы
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
Биатлон | 31.12.2023, 11:20
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
30.12.2023, 22:56
Хоккей
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
30.12.2023, 17:10 78
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 12
Футбол
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
31.12.2023, 16:00 17
Теннис
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 3
Футбол
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
31.12.2023, 13:01 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем