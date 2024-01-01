Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
Звездная японка справилась с Тамарой Корпач
Звездная японская теннисистка Наоми Осака успешно вернулась в спорт после 15-месячной паузы, связанной с рождением ребенка.
Экс-первая ракетка мира в первом раунде турнира WTA в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач. Матч продолжался 1 час и 50 минут, судьба второго сета решалась на тай-брейке.
Брисбен. Одиночный разряд. Первый раунд
Наоми Осака (Япония) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 7:6 (9)
Во втором раунде соперницей Осаки будет 16-я сеяная чешка Каролина Плишкова.
Ранее Леся Цуренко стартовала с победы в Окленде.
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