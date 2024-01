Вондроушова снялась. С кем сыграет Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде?

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 80), которая в 1/16 финала выиграла у Александры Саснович (WTA 83) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) [Alt] – Александра Саснович [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

Тейлор заменила в основной сетке чешскую теннисистку и победительницу Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира в Аделаиде.

Ранее Марта и Тейлор не играли между собой.

На старте соревнований в Аделаиде Костюк обыграла Ангелину Калинину в двух сетах.

Worth the late call-up! 📞@TaylorTownsend gets it done as a lucky loser to advance to the Round of 16.#AdelaideTennis pic.twitter.com/38meAqRKxL