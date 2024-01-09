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WTA
09 января 2024, 12:05 | Обновлено 09 января 2024, 12:17
659
3

Вондроушова снялась. С кем сыграет Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде?

В 1/8 финала турнира WTA 500 в Австралии Марта встретится с Тейлор Таунсенд

09 января 2024, 12:05 | Обновлено 09 января 2024, 12:17
659
3
Вондроушова снялась. С кем сыграет Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 80), которая в 1/16 финала выиграла у Александры Саснович (WTA 83) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) [Alt] – Александра Саснович [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

Тейлор заменила в основной сетке чешскую теннисистку и победительницу Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира в Аделаиде.

Ранее Марта и Тейлор не играли между собой.

На старте соревнований в Аделаиде Костюк обыграла Ангелину Калинину в двух сетах.

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Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Аделаида Александра Саснович Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Повинні грати вранці.
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naverland
Если захочет то пройдет ее
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Muskrat2
Смішно пузо колихається. 
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