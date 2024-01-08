Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину
WTA
08 января 2024, 04:08 | Обновлено 08 января 2024, 04:09
126
0

Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину

Марта Костюк без проблем обыграла соотечественницу

08 января 2024, 04:08 | Обновлено 08 января 2024, 04:09
126
0
Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В матче 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоялось украинское дерби.

Марта Костюк (WTA 38) играла с Ангелиною Калининой (WTA 27). Первый сет прошел в упорной борьбе. Дело дошло до тай-брейка, где более успешно себя показала Марта.

Это дало ей заряд сил, что и позволило очень легко забрать второй сет – 6:1.

В 1/8 соперницей Костюк станет победительница в игре Маркета Вондроушова – Александра Саснович.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала.

Марта Костюк (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6 (7:3), 6:1

По теме:
Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
Ангелина Калинина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны котировки на украинское дерби между Калининой и Костюк
Марта Костюк Ангелина Калинина WTA
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
Теннис | 07 января 2024, 11:45 8
ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде

Элина в трех сетах уступила Коко на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии

Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Футбол | 07 января 2024, 12:34 1
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону

Игроки украинской команды подписали письмо-обращение о недопуске россиян к ОИ-2024

Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Футбол | 07.01.2024, 11:22
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Теннис | 07.01.2024, 08:50
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Футбол | 07.01.2024, 20:23
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 3
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 13
Футбол
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 5
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем