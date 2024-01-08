Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину

В матче 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоялось украинское дерби.

Марта Костюк (WTA 38) играла с Ангелиною Калининой (WTA 27). Первый сет прошел в упорной борьбе. Дело дошло до тай-брейка, где более успешно себя показала Марта.

Это дало ей заряд сил, что и позволило очень легко забрать второй сет – 6:1.

В 1/8 соперницей Костюк станет победительница в игре Маркета Вондроушова – Александра Саснович.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала.

Марта Костюк (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6 (7:3), 6:1