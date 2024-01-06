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Англия
06 января 2024, 17:23 | Обновлено 06 января 2024, 17:24
256
0

Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

Фабиу Карвалью должен отправиться в новую аренду

06 января 2024, 17:23 | Обновлено 06 января 2024, 17:24
256
0
Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиу Карвалью

«Вулверхэмптон» сделал запрос «Ливерпулю» относительно аренды португальского полузащитника Фабиу Карвалью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также на аренду 21-летнего футболиста претендуют клубы из топ-6 Чемпионшипа. Сейчас и они, и «Вулвз» ожидают решения «Ливерпуля» и самого игрока, которые хотят выбрать лучший вариант продолжения карьеры. Мерсисайдцы хотят, чтобы Фабиу имел гарантированное игровое время в новом коллективе.

Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии.

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Фабиу Карвалью Ливерпуль Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Фабрицио Романо Чемпионшип
Источник Фабрицио Романо
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