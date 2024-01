Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

«Вулверхэмптон» сделал запрос «Ливерпулю» относительно аренды португальского полузащитника Фабиу Карвалью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также на аренду 21-летнего футболиста претендуют клубы из топ-6 Чемпионшипа. Сейчас и они, и «Вулвз» ожидают решения «Ливерпуля» и самого игрока, которые хотят выбрать лучший вариант продолжения карьеры. Мерсисайдцы хотят, чтобы Фабиу имел гарантированное игровое время в новом коллективе.

Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии.

🚨🇵🇹 Understand Wolves have asked for Fábio Carvalho on loan until the end of the season.



Top 6 Championship clubs have also asked for loan, waiting for Liverpool and player’s camp to decide for best option.#LFC want guaranteed game time for Fábio. pic.twitter.com/O8nNQeYSJK