Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

«Вулверхэмптон» сделал запрос «Ливерпулю» относительно аренды португальского полузащитника Фабиу Карвалью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также на аренду 21-летнего футболиста претендуют клубы из топ-6 Чемпионшипа. Сейчас и они, и «Вулвз» ожидают решения «Ливерпуля» и самого игрока, которые хотят выбрать лучший вариант продолжения карьеры. Мерсисайдцы хотят, чтобы Фабиу имел гарантированное игровое время в новом коллективе.

Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии.