Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С чаем в кафе. Кополовец прокомментировал скандальную новость вокруг себя
Другие новости
02 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:47
1204
4

С чаем в кафе. Кополовец прокомментировал скандальную новость вокруг себя

Экс-игрок «Карпат» сообщил, что он не имеет отношения к резонансному задержанию наркодельца

02 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:47
1204
4
С чаем в кафе. Кополовец прокомментировал скандальную новость вокруг себя
ФК Минай. Михайло Кополовець

2 февраля появилась информация, что в Ужгороде был задержан бывший футболист Михаил Кополовец, который находился в автомобиле львовского наркоторговца Олега Вагнера.

Сам Михаил Кополовец через несколько часов после этой сенсационной новости записал видеообращение, которое опубликовал в соцсетях.

«Всем привет. Как и вы, читаю воскресные новости. Хочу всем сказать: большое спасибо за внимание к моей персоне, но у меня все хорошо, я дома. Всем хорошего вечера», – говорится в видеообращении.

Олега Вагнера задержали в Ужгороде 1 февраля. С ним в автомобиле находилось еще два человека. По информации LVIV.MEDIA, одним из пассажиров Вагнера был именно украинский экс-футболист Михаил Кополовец.

По теме:
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Клубный лазарет Карпат пополнил еще один игрок
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Михаил Кополовец арест полиция скандал наркотики Карпаты Львов
Олександр Сільченко Источник: Facebook
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
MMA | 01 февраля 2025, 21:20 3
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина

Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 17:22 56
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02.02.2025, 19:23
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01.02.2025, 19:33
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02.02.2025, 10:36
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
А хто скаже правду тіпу так я наркоділер 
Ответить
+2
LexХХХ
Відмазався, чи відмазали.
Ответить
+1
Dfkbvj
клоун, мля
Ответить
+1
turist86
То не кокс був, то цукор для чаю 
Ответить
0
apepa
two-faced Кополовец 
Не держи нас за тупых овец!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 21
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
01.02.2025, 12:36 4
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем