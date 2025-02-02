С чаем в кафе. Кополовец прокомментировал скандальную новость вокруг себя
Экс-игрок «Карпат» сообщил, что он не имеет отношения к резонансному задержанию наркодельца
2 февраля появилась информация, что в Ужгороде был задержан бывший футболист Михаил Кополовец, который находился в автомобиле львовского наркоторговца Олега Вагнера.
Сам Михаил Кополовец через несколько часов после этой сенсационной новости записал видеообращение, которое опубликовал в соцсетях.
«Всем привет. Как и вы, читаю воскресные новости. Хочу всем сказать: большое спасибо за внимание к моей персоне, но у меня все хорошо, я дома. Всем хорошего вечера», – говорится в видеообращении.
Олега Вагнера задержали в Ужгороде 1 февраля. С ним в автомобиле находилось еще два человека. По информации LVIV.MEDIA, одним из пассажиров Вагнера был именно украинский экс-футболист Михаил Кополовец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250
Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника
Не держи нас за тупых овец!