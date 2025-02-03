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03 февраля 2025, 02:47 |
102
0

Фрэнк Лэмпард назвал самого тяжелого соперника в карьере

Легендарный англичанин выделил Андреса Иньесту

03 февраля 2025, 02:47 |
102
0
Фрэнк Лэмпард назвал самого тяжелого соперника в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легендарный английский хавбек Фрэнк Лэмпард назвал своего самого тяжелого соперника. Лэмпард выделил культового экс-игрока «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесту.

«Иньеста мог пойти в любую сторону от тебя. Немногие игроки, которые играют в центральной зоне, так сильно хотели тебя обыграть. Они хотели отдать пас или побежать. Я играл против великолепных игроков, как Джеррард, у которого была блестящая физика, но иногда Иньеста открывался перед тобой и мог обыграть тебя в любой момент, а ты не мог просто к нему приблизиться», – сказал Лэмпард.

Ранее Фрэнк Лэмпард ответил, кто был лучшим кипером, против которого он играл.

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Фрэнк Лэмпард Андрес Иньеста GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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