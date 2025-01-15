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15 января 2025, 03:13 |
56
0

Фрэнк Лэмпард ответил, кто был лучшим кипером, против которого он играл

Легендарный хавбек выделил двух футболистов

15 января 2025, 03:13 |
56
0
Фрэнк Лэмпард ответил, кто был лучшим кипером, против которого он играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легендарный экс-хавбек сборной Англии и лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос, кто был лучшим вратарем, против которого ему приходилось играть.

«Я играл против Джо Харта, мне повезло и тренироваться с ним в течение года в «Манчестер Сити», и я понял, насколько он хороший вратарь. Нам очень повезло иметь его в сборной Англии. Петр Чех, то же самое, он является фантастическим вратарем. Два блестящих профессионала, и я абсолютно уважаю их обоих», – сказал Лэмпард.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Фрэнк Лэмпард Петр Чех Джо Харт
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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