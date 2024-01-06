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  4. Ждет Свитолину? Гофф вынесла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде
WTA
06 января 2024, 06:32 |
1085
0

Ждет Свитолину? Гофф вынесла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде

Коко в двух сетах справилась с Эммой на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии

06 января 2024, 06:32 |
1085
0
Ждет Свитолину? Гофф вынесла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка, победительница US Open 2023 и третья ракетка мира Коко Гофф вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/2 финала американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Эмму Наварро (WTA 31) за 1 час и 5 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Коко Гофф (США) [1] – Эмма Наварро (США) [4] – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что в прошлом году Коко выиграла титул на кортах Окленда.

У Гофф 6 побед и только 1 поражение в финалах на уровне WTA. Единственная, кто сумела обыграть американку в поединке за трофей, была Ига Свентек на Ролан Гаррос 2 года назад.

В финале соревнований в Новой Зеландии Гофф может сыграть против первой ракетки Украины Элины Свитолины, если украинка выиграет у Ван Сию.

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Коко Гофф Эмма Наварро Элина Свитолина WTA Окленд
Источник Sport.ua
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