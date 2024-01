Ждет Свитолину? Гофф вынесла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде

Американская теннисистка, победительница US Open 2023 и третья ракетка мира Коко Гофф вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/2 финала американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Эмму Наварро (WTA 31) за 1 час и 5 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Коко Гофф (США) [1] – Эмма Наварро (США) [4] – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что в прошлом году Коко выиграла титул на кортах Окленда.

У Гофф 6 побед и только 1 поражение в финалах на уровне WTA. Единственная, кто сумела обыграть американку в поединке за трофей, была Ига Свентек на Ролан Гаррос 2 года назад.

В финале соревнований в Новой Зеландии Гофф может сыграть против первой ракетки Украины Элины Свитолины, если украинка выиграет у Ван Сию.

Run it back 🔁@CocoGauff will have the opportunity to defend her title after defeating Navarro in straight sets. #ASBClassic pic.twitter.com/04CEgRuZY3