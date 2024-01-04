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WTA
04 января 2024, 10:51 | Обновлено 04 января 2024, 11:07
975
0

ВИДЕО. Идеальный дроп-шот. Свитолина дала ответ Радукану

Украинка показала класс в игре против британки

04 января 2024, 10:51 | Обновлено 04 января 2024, 11:07
975
0
ВИДЕО. Идеальный дроп-шот. Свитолина дала ответ Радукану
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) выяснила отношения с британкой Эммой Радукану (№301 WTA).

В первом сете Свитолина проиграла со счетом 6:7 (5:7). Но, несмотря на неудачу, она смогла вернуться в игре и в итоге выиграть матч в трех сетах.

Во второй партии, напомним, Эмма Радукану показала свои желание и мастерство, отметившись роскошным ударом слета.

Элина Свитолина в долгу не осталась: в девятом гейме того же второго сета она выиграла очко идеальным по исполнению дроп-шотом.

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видео Эмма Радукану Элина Свитолина WTA Окленд
Источник Twitter
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