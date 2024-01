ВИДЕО. Идеальный дроп-шот. Свитолина дала ответ Радукану

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) выяснила отношения с британкой Эммой Радукану (№301 WTA).

В первом сете Свитолина проиграла со счетом 6:7 (5:7). Но, несмотря на неудачу, она смогла вернуться в игре и в итоге выиграть матч в трех сетах.

Во второй партии, напомним, Эмма Радукану показала свои желание и мастерство, отметившись роскошным ударом слета.

Элина Свитолина в долгу не осталась: в девятом гейме того же второго сета она выиграла очко идеальным по исполнению дроп-шотом.

Elina Svitolina is crushing the ball against Emma Raducanu.



Great drop shot at the end to finish it off. 😮‍💨 pic.twitter.com/o1iO223geE