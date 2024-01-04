ВИДЕО. Идеальный дроп-шот. Свитолина дала ответ Радукану
Украинка показала класс в игре против британки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) выяснила отношения с британкой Эммой Радукану (№301 WTA).
В первом сете Свитолина проиграла со счетом 6:7 (5:7). Но, несмотря на неудачу, она смогла вернуться в игре и в итоге выиграть матч в трех сетах.
Во второй партии, напомним, Эмма Радукану показала свои желание и мастерство, отметившись роскошным ударом слета.
Элина Свитолина в долгу не осталась: в девятом гейме того же второго сета она выиграла очко идеальным по исполнению дроп-шотом.
Elina Svitolina is crushing the ball against Emma Raducanu.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 4, 2024
Great drop shot at the end to finish it off. 😮💨 pic.twitter.com/o1iO223geE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Каталонский клуб радует в сезоне результативностью