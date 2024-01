ВИДЕО. Хитро слета. Радукану отметилась роскошным ударом против Свитолиной

Британская теннисистка Эмма Радукану (№301 WTA) и украинка Элина Свитолина (№25 WTA) вошли на стадии 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первый сет встречи завершился победой Радукану со счетом 7:6 (7:5).

Для экспертов победа Эммы стала неожиданной, так как не она, а Свитолина, считалась, по их мнению, фаворитом игры.

Свои желание и мастерство чемпионка US Open 2021 года наглядно показала в седьмом гейме второго сета, когда отметилась роскошным ударом, словив мяч с лета.

Raducanu hits a sneaky drop volley against Elina Svitolina.



Emma is starting to look more & more like the 2021 US Open Champion.



Don’t underestimate her. 🇬🇧 pic.twitter.com/aLyvmjWFUe