Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды в этом матче будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

«Завтра сыграет Лунин, Кепа Аррисабалага в последние дни не тренировался из-за гриппа.

Выбрал ли я стартового голкипера до конца сезона? Нет. Это было бы несправедливо, поскольку Кепа и Лунин отличные голкиперы. И решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу, в зависимости, кто из них будет больше готов к игре», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Анчелотти спросил у игроков «Реала» мнение о вратарях.

🚨🎙| Ancelotti: "Kepa was ill and didn't train these days. Lunin will start tomorrow."

🎙| Ancelotti: "Kepa and Lunin? I have not chosen and I will not. It wouldn't be fair."