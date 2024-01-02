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  4. Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Испания
02 января 2024, 14:19 |
1052
1

Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление

Итальянский наставник сообщил, что против «Мальорки» сыграет Лунин

02 января 2024, 14:19 |
1052
1
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды в этом матче будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

«Завтра сыграет Лунин, Кепа Аррисабалага в последние дни не тренировался из-за гриппа.

Выбрал ли я стартового голкипера до конца сезона? Нет. Это было бы несправедливо, поскольку Кепа и Лунин отличные голкиперы. И решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу, в зависимости, кто из них будет больше готов к игре», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Анчелотти спросил у игроков «Реала» мнение о вратарях.

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Карло Анчелотти Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Twitter
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potemkin78
до первой серьёзной ошибки от Лунина, а потом вечная банка
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