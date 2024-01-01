Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раздумывает над вопросом, кто будет основным вратарем команды до конца текущего сезона.

Наставник «сливочных» провел беседу с игроками команды и спросил их мнение об испанском голкипере Кепе Аррисабалаге и украинце Андрее Лунине. Тренер поинтересовался в раздевалки «королевского клуба», как они могут оценить игру обоих вратарей на тренировках. Ответ удивил Анчелотти, поскольку игроки «Реала» рассказали итальянцу, что Лунин находится сейчас в своей лучшей форме и показывает лучшую игру от испанца.

Ранее сообщалось, что Лунин в настоящее время является фаворитом в Карло Анчелотте на роль стартового голкипера и сыграет в следующем матче Ла Лиги против «Мальорки».