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  4. Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Испания
01 января 2024, 18:27 |
1742
3

Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил

Раздевалка «сливочных» поддерживает Андрея Лунина

01 января 2024, 18:27 |
1742
3
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раздумывает над вопросом, кто будет основным вратарем команды до конца текущего сезона.

Наставник «сливочных» провел беседу с игроками команды и спросил их мнение об испанском голкипере Кепе Аррисабалаге и украинце Андрее Лунине. Тренер поинтересовался в раздевалки «королевского клуба», как они могут оценить игру обоих вратарей на тренировках. Ответ удивил Анчелотти, поскольку игроки «Реала» рассказали итальянцу, что Лунин находится сейчас в своей лучшей форме и показывает лучшую игру от испанца.

Ранее сообщалось, что Лунин в настоящее время является фаворитом в Карло Анчелотте на роль стартового голкипера и сыграет в следующем матче Ла Лиги против «Мальорки».

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Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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Умник
Модрич Кросс уже давно сказали свое мнение.
А теперь еще и дружба с джудом
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norma_zap
Судячи з усього Анчелотті не хоче бачити Луніна воротарем в своїй команді і шукає додаткові приводи  проти його гри в основі та й у команді в цілому. Добре, що команда висказалась саме так. Але ж головним тренером все рівно залишається і буде далі Анчелотті.
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