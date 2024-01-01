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  4. В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Испания
01 января 2024, 14:37 |
2561
1

В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги

3 января «сливочные» сыграют против «Мальорки»

01 января 2024, 14:37 |
2561
1
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По информации авторитетного испанского издания Marca, ворота мадридского клуба в этой игре будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин. Кепа Аррисабалага получил небольшое повреждение в последние дни 2023 года и пропустит следующий матч «сливочных».

Источник сообщает, что Лунин в настоящее время является фаворитом в Карло Анчелотте на роль стартового голкипера команды и в случае удачной игры против «Мальорки» будет основным кипером и в поединках Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка
Источник Marca
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Saar
Карло пам'ятає таких голкіперів,як : Діда, Абьятті, Тольдо і знає, який повинен бути кіпер. Це не Лунін.
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