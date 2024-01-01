В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По информации авторитетного испанского издания Marca, ворота мадридского клуба в этой игре будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин. Кепа Аррисабалага получил небольшое повреждение в последние дни 2023 года и пропустит следующий матч «сливочных».

Источник сообщает, что Лунин в настоящее время является фаворитом в Карло Анчелотте на роль стартового голкипера команды и в случае удачной игры против «Мальорки» будет основным кипером и в поединках Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.