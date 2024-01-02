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Англия
02 января 2024, 11:40 | Обновлено 02 января 2024, 12:36
1099
0

ВИДЕО Не первый случай. Клопп едва не потерял обручальное кольцо на Энфилде

Юрген очень активно праздновал победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

02 января 2024, 11:40 | Обновлено 02 января 2024, 12:36
1099
0
ВИДЕО Не первый случай. Клопп едва не потерял обручальное кольцо на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

1 января на поле стадиона «Энфилд» состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «скаузеров».

После финального свистка наставник хозяев Юрген Клопп очень активно праздновал победу перед фанатами «сорок».

В итоге Клопп едва не потерял обручальное кольцо, которое спало с его пальца. К счастью, он сразу заметил пропажу и быстро нашел кольцо и затем поцеловал его на камеру.

Вскоре немецкий специалист рассказал, что это уже не первый случай, когда он теряет обручальное кольцо:

«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно нашлось», – заявил Клопп.

ВИДЕО. Не первый случай. Клопп едва не потерял обручальное кольцо на Энфилде

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Источник Sky Sports
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