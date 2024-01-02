ВИДЕО Не первый случай. Клопп едва не потерял обручальное кольцо на Энфилде
Юрген очень активно праздновал победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»
1 января на поле стадиона «Энфилд» состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «скаузеров».
После финального свистка наставник хозяев Юрген Клопп очень активно праздновал победу перед фанатами «сорок».
В итоге Клопп едва не потерял обручальное кольцо, которое спало с его пальца. К счастью, он сразу заметил пропажу и быстро нашел кольцо и затем поцеловал его на камеру.
Вскоре немецкий специалист рассказал, что это уже не первый случай, когда он теряет обручальное кольцо:
«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно нашлось», – заявил Клопп.
ВИДЕО. Не первый случай. Клопп едва не потерял обручальное кольцо на Энфилде
Jürgen Klopp lost his wedding ring during the celebrations, even asked a security guy to help him find it, and eventually found it and kissed it. 😅#LIVNEWpic.twitter.com/vmR8cpGPaS— Olt Sports (@oltsport_) January 2, 2024
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