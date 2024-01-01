Ливерпуль переиграл Ньюкасл в матче с 6 голами и стал единоличным лидером

Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).

Египетский форвард Мохамед Салах не забил пенальти в первом тайме. На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар. Также рефери с помощью VAR в первом тайме не засчитал по одному голу в ворота каждой команды из-за офсайдов.

А вот во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мо Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.

Интересно, что в конце матча Мохамед Салах исправился и со второго пенальти отправил мяч в сетку ворот Мартина Дубравки.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

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АПЛ. 20-й тур, 1 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81

Незабитый пенальти: Салах, 23

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Гомес, Эндо (Макаллистер, 75), Собослаи (Гравенберх, 64), Джонс, Салах, Диас (Диогу Жота, 64), Нуньес (Гакпо, 64).

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Бруно Гимараес, Лонгстафф, Майли (Альмирон, 54), Жоэлинтон (Ласселс, 82), Гордон, Исак.

Предупреждения: Бруно Гимараес (28), Диас (45), Майли (45), Александер-Арнольд (45), Эндо (65), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (89).

Турнирная таблица

Фотогалерея матча