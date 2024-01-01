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Ливерпуль
01.01.2024 22:00 – FT 4 : 2
Ньюкасл
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Англия
01 января 2024, 23:59 | Обновлено 02 января 2024, 00:21
929
10

Ливерпуль переиграл Ньюкасл в матче с 6 голами и стал единоличным лидером

Египетский форвард Мохамед Салах из двух пенальти реализовал один удар

01 января 2024, 23:59 | Обновлено 02 января 2024, 00:21
929
10
Ливерпуль переиграл Ньюкасл в матче с 6 голами и стал единоличным лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).

Египетский форвард Мохамед Салах не забил пенальти в первом тайме. На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар. Также рефери с помощью VAR в первом тайме не засчитал по одному голу в ворота каждой команды из-за офсайдов.

А вот во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мо Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.

Интересно, что в конце матча Мохамед Салах исправился и со второго пенальти отправил мяч в сетку ворот Мартина Дубравки.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

АПЛ. 20-й тур, 1 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81

Незабитый пенальти: Салах, 23

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Гомес, Эндо (Макаллистер, 75), Собослаи (Гравенберх, 64), Джонс, Салах, Диас (Диогу Жота, 64), Нуньес (Гакпо, 64).

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Бруно Гимараес, Лонгстафф, Майли (Альмирон, 54), Жоэлинтон (Ласселс, 82), Гордон, Исак.

Предупреждения: Бруно Гимараес (28), Диас (45), Майли (45), Александер-Арнольд (45), Эндо (65), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (89).

Турнирная таблица

Фотогалерея матча

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Ливерпуль Ньюкасл пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Мартин Дубравка Ливерпуль - Ньюкасл Кертис Джонс Коди Гакпо Александер Исак Свен Ботман
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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🔱Avtoigor🔱
Привіт всім вболівальникам Ліверпуля, мої вітання!
Ліверпуль перший!🏆 Підняли настрій і подарували багато імоцій.
Всім гарного вечора і тихої ночі
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+4
Віктор Коробка
Не є вболвальником жодої з команд, але за такий футбол - велике дякуємо, особливо Ліверпулю! Навіть перший тайм без голів був дуже цікавим. Ну а другий - це просто фейерія!
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+4
December 32
Хай живе такой футбол!  
 У Ливера    xG - 7,2
2 пенальти и 8 ЖК
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+4
Иван Качура
33 - 5 за ударами, це ще шейхи відскочили. Аби не сейви Дубравки, був би погром.
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+4
EGOS
а ще кажуть що Банфіка проклятий клуб...цей Арсенал довбаний, - оце справжнє непорозуміння і прокляття...ні характеру, ні гри, ніфуя нема..ще тиждень тому - різдвяні чемпіони, - а через боксінг-дей, - хопа і...четверті..
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+2
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luceorius
 Ліверпуль із Трентом в тренді.
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+2
VARioR
 Якби не втрачені моменти, рахунок міг бути непристойним. Але й так подарували команди чудову гру, незважаючи на дощ. Вболівальників Ліверпуля вітаю, не поганий подарунок на НР!
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+1
Viktor Shuper
ставив чутку на Ліверпуль фору -1. матч видався ще тим триллером) але дуже веселим триллером.
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+1
anacreon
Чекаємо розбор кожного голу від колишніх алкоголіків Арсенала з їх пропозиціями Ньюкаслу позбавитися кожного захисника, який винуватий в них. Бо вони тягнуть клуб на дно.
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0
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