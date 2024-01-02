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Ливерпуль
01.01.2024 22:00 – FT 4 : 2
Ньюкасл
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Англия
02 января 2024, 00:45 | Обновлено 02 января 2024, 01:46
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Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2. Феерия красных, дубль Салаха. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги

02 января 2024, 00:45 | Обновлено 02 января 2024, 01:46
102
0
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2. Феерия красных, дубль Салаха. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).

Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч – 7.53. Это означает что по созданным моментам Ливерпуль мог забить 7 или 8 мячей.

Во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мохамед Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

АПЛ. 20-й тур, 1 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81

Незабитый пенальти: Салах, 23

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Ботман (Ньюкасл).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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