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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.01.2024 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 декабря 2023, 05:11 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:12
52
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 января в 22:00 матч АПЛ

31 декабря 2023, 05:11 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:12
52
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 1 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 42очков. «Ньюкасл» идет 9-м с 29 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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