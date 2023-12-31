Англия31 декабря 2023, 05:11 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:12
52
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 января в 22:00 матч АПЛ
31 декабря 2023, 05:11 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:12
52
0
В понедельник, 1 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 42очков. «Ньюкасл» идет 9-м с 29 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2023, 23:59 3
Известный специалист пригласил бывшего футболиста приехать в Украину
Футбол | 31 декабря 2023, 00:37 0
«Пчелы» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:3
Футбол | 30.12.2023, 20:05
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Теннис | 30.12.2023, 06:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2023, 12:42 5
30.12.2023, 18:20 19
29.12.2023, 07:40 1
29.12.2023, 03:37
30.12.2023, 10:53 25
29.12.2023, 16:14
29.12.2023, 00:13 31
29.12.2023, 19:01 11