В понедельник, 1 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 42очков. «Ньюкасл» идет 9-м с 29 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция