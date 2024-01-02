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02 января 2024, 02:50 | Обновлено 02 января 2024, 03:13
71
0

Юрген КЛОПП: «Это была суперигра»

Главный тренер ливерпульского клуба рассказал о победе над «Ньюкаслом»

02 января 2024, 02:50 | Обновлено 02 января 2024, 03:13
71
0
Юрген КЛОПП: «Это была суперигра»
liverpoolfc.com. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ливерв 20 туре АПЛ.

«Да, теперь никого не должно удивлять, что Мо может изменить игру, улучшить игру и другие вещи, потому что он делал это просто сотни раз. Но это просто хороший пример – чем больше у вас голов, тем больше вы привыкли упускать моменты, даже когда это пенальти. И тем более вы просто понимаете, что вам нужно делать: продолжать и, если нужно – очень часто бывает – продолжать совершенствоваться, лучше использовать ситуации. И это то, что Мо совершил.

Потому что мне задавали этот вопрос сейчас много раз, и когда мы говорим о Мо – снова два гола, и Дарвин не забил – но, честно говоря, ситуация, переведшая игру в правильное русло, была первым гол Мо.

Это была суперигра, от начала до конца, но с 10 минуты в первом тайме, я бы сказал, и после 35 минут – отмененный гол, пропущенный пенальти, супервысокая интенсивность, немного упал уровень. Вышли во второй тайм и начали почти там, где закончили 35 минут спустя.

Очевидно, что снова действительно хорошая игра от начала до конца, и опять же если у вас есть эти варианты, чтобы привлечь игроков, это, очевидно, очень полезно. Мне понравилась игра, мне понравилась атмосфера, все было идеально, кроме явно пропущенных голов. Мы могли заметить это особенно на лице Алиссона Беккера, ему не понравился этот факт. Но мы берем это на сегодняшний вечер и продолжаем.

Особая игра. Особая игра Кертиса, честно говоря: его высокий прессинг, его контрпрессинг. Мы все знаем, какой хороший игрок Кертис, он технически невероятно ловок, но он находит все больше и больше направления в своем дриблинге, он лучше исходит из ситуаций, а его прессинг и контрпрессинг тем временем фактически устанавливает уровень, как это должно выглядеть. Очень доволен этим. Он держит каждого игрока в игре.

Как я уже сказал, контрпрессинг, который мы играли сегодня, был совершенно исключительным, абсолютно. Это было школьное видео, вы должны показать его в школах, если хотите это сделать. И это были полностью заслуженные три очка», – сказал Клопп.

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Источник ФК Ливерпуль
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