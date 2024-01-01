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01.01.2024 22:00 - : -
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01 января 2024, 21:23 | Обновлено 01 января 2024, 21:48
196
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок АПЛ состоится 1 января в 22:00 по Киеву

01 января 2024, 21:23 | Обновлено 01 января 2024, 21:48
196
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Ливерпуль прошлый сезон провела неудачно – не так, как проявили себя Тоттенхэм и особенно Челси. Но пятое место, после вице-чемпионства, было воспринято как неудача. Но все же Юрген Клопп, конечно же, остался на своем посту, и снова во многом заново выстраивает коллектив. Многое получается, благо, мерсисайдцы вместо того, чтобы тратить массу сил на Лигу чемпионов, выступали в Лиге Европы максимум полуторным составом. Не удивительно, что хватало сил, чтобы в первом круге одержать волевые победы, с решающими голами, забитыми на последних минутах. В декабре даже получилось выскочить на первое место (параллельно выйдя в полуфинал Кубка лиги). Правда, потом подножку поставил старый враг – МЮ отстоял 0:0. В итоге, сыграв только 1:1 дома с Арсеналом, мерсисайдцы остались позади. Но в прошлом туре получилось выиграть у Бернли и дождаться осечки столичного конкурента – и это позволило выиграть первый круг АПЛ.

Ньюкасл

Ньюкасл в этом сезоне выступает, впервые за два десятилетия, в Лиге чемпионов. Кроме того, команда дошла до четвертьфинала Кубка лиги, пройдя при этом и Манчестер Сити, и Манчестер Юнайтед. В итоге, похоже, сороки, не имеющего такого опыта, просто выдохлись к зиме. И Лига чемпионов обернулась 4-м местом в компании ПСЖ, Боруссии Дортмунд и Милана. И кто вспомнит, что подопечные Эдди Хау до последнего боролись за плей-офф? Параллельно были разгромные поражения в АПЛ от Эвертона и Тоттенхэма. Чуть позже черно-белые, ведя до 90+2 минуты в кубковом четвертьфинале, проиграли в итоге по пенальти Челси. Что ж, на второй круг можно сосредоточиться на Премьер-Лиге. Пока не помогает: скромные Лутон и Ноттингем Форест выиграли у амбициозного коллектива.

Статистика личных встреч

Ньюкасл в последний раз побеждал Ливерпуль еще в 2015 году. Более того, все 5 предыдущих поединков, в том числе и в августе, Салах и компания выиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в реальную борьбу со стороны гостей. Согласимся и поставим на красных при форе –1,0 гол (коэффициент – 1,75).

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Источник Sport.ua
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