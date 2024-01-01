Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар
1 января в 22:00 на Энфилде проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встречается с Ньюкаслом.
Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау надеются на победу своих команд в борьбе за топ-места АПЛ.
Египетский форвард Мохамед Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла.
На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар.
Также рефери с помощью VAR в первом тайме не засчитал по одному голу в ворота каждой команды из-за офсайдов.
Счет в Ливерпуле на исходе первого тайме не открыт – на табло 0:0.
ФОТО. Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
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