1 января в 22:00 на Энфилде проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встречается с Ньюкаслом.

Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау надеются на победу своих команд в борьбе за топ-места АПЛ.

Египетский форвард Мохамед Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла.

На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар.

Также рефери с помощью VAR в первом тайме не засчитал по одному голу в ворота каждой команды из-за офсайдов.

Счет в Ливерпуле на исходе первого тайме не открыт – на табло 0:0.

ФОТО. Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла