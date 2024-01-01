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  4. Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
Англия
01 января 2024, 22:43 | Обновлено 01 января 2024, 22:46
765
1

Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла

На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар

01 января 2024, 22:43 | Обновлено 01 января 2024, 22:46
765
1
Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

1 января в 22:00 на Энфилде проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встречается с Ньюкаслом.

Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау надеются на победу своих команд в борьбе за топ-места АПЛ.

Египетский форвард Мохамед Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла.

На 23-й минуте голкипер сорок Мартин Дубравка парировал 11-метровый удар.

Также рефери с помощью VAR в первом тайме не засчитал по одному голу в ворота каждой команды из-за офсайдов.

Счет в Ливерпуле на исходе первого тайме не открыт – на табло 0:0.

ФОТО. Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл пенальти Мохамед Салах Мартин Дубравка
Источник Sport.ua
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pol-55
Діас намалював ,через те і не забив.
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