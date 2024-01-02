Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур
Японская теннисистка не играла 15 месяцев из-за рождения ребенка
Японская теннисистка Наоми Осака выступила со словами поддержки в адрес всех мам после своего возвращения в профессиональный теннис.
26-летняя уроженка Осаки на турнире в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач.
«Дорогие мамы, все люди и все тела разные. Не сравнивайте себя ни с кем, вы прекрасны и любимы ❤️», – написала японка в твиттере.
Как известно, следующей соперницей Наоми Осаки на турнире в Брисбене станет Каролина Плишкова.
Dear moms,— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 1, 2024
Everybody and every body is different. Don’t compare yourself to anyone, you’re beautiful and you’re loved ❤️
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