Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур

Японская теннисистка Наоми Осака выступила со словами поддержки в адрес всех мам после своего возвращения в профессиональный теннис.

26-летняя уроженка Осаки на турнире в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач.

«Дорогие мамы, все люди и все тела разные. Не сравнивайте себя ни с кем, вы прекрасны и любимы ❤️», – написала японка в твиттере.

Как известно, следующей соперницей Наоми Осаки на турнире в Брисбене станет Каролина Плишкова.