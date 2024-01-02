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  4. Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур
WTA
02 января 2024, 09:23 | Обновлено 02 января 2024, 09:33
279
2

Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур

Японская теннисистка не играла 15 месяцев из-за рождения ребенка

02 января 2024, 09:23 | Обновлено 02 января 2024, 09:33
279
2
Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака выступила со словами поддержки в адрес всех мам после своего возвращения в профессиональный теннис.

26-летняя уроженка Осаки на турнире в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач.

«Дорогие мамы, все люди и все тела разные. Не сравнивайте себя ни с кем, вы прекрасны и любимы ❤️», – написала японка в твиттере.

Как известно, следующей соперницей Наоми Осаки на турнире в Брисбене станет Каролина Плишкова.

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Источник Twitter
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AndiM
Знову починає різну маячню нести.
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Muskrat2
Всі однакові на 99%, неук.
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