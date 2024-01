Осака выступила с обращением к мамам после своего возвращения в тур

Японская теннисистка Наоми Осака выступила со словами поддержки в адрес всех мам после своего возвращения в профессиональный теннис.

26-летняя уроженка Осаки на турнире в Брисбене в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач.

Как известно, следующей соперницей Наоми Осаки на турнире в Брисбене станет Каролина Плишкова.

Dear moms,

Everybody and every body is different. Don’t compare yourself to anyone, you’re beautiful and you’re loved ❤️