Один из героев встречи. Известна оценка Трубина за матч с Ювентусом

В среду, 29 января, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Бенфикой».

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине.

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Гости одолели хозяев поля со счетом 2:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.0 балла из 10 возможных, WhoScored дал Анатолию 7.9 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан полузащитник «орлов» Оркун Кёкчу с оценкой в 8.1. WhoScored выделил форварда гостей Вангелиса Павлидиса, дав ему оценку в 8.4 из 10 возможных.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дома уступил «Бенфике».