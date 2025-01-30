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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:58 | Обновлено 30 января 2025, 02:07
384
0

Один из героев встречи. Известна оценка Трубина за матч с Ювентусом

Анатолий Трубин своей игрой помог «Бенфике» выйти в плей-офф ЛЧ

30 января 2025, 00:58 | Обновлено 30 января 2025, 02:07
384
0
Один из героев встречи. Известна оценка Трубина за матч с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 29 января, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Бенфикой».

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гости одолели хозяев поля со счетом 2:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.0 балла из 10 возможных, WhoScored дал Анатолию 7.9 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан полузащитник «орлов» Оркун Кёкчу с оценкой в 8.1. WhoScored выделил форварда гостей Вангелиса Павлидиса, дав ему оценку в 8.4 из 10 возможных.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дома уступил «Бенфике».

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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