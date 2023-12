Ключевой игрок Жироны отреагировал на слухи о переходе в Барселону

Вчера, 29 декабря 2023 года, каталонская «Жирона» провела открытую для болельщиков тренировку. После подготовительного процесса к матчу с мадридским «Атлетико» футболисты подошли к трибунам, чтобы раздать автографы своим фанатам.

Один из фанов «Жироны» спросил у ключевого полузащитника и капитана клуба Алейша Гарсии, знает ли он о слухах о трансфере в «Барселону». Ответ футболиста был однозначным: «Я не знаю».

В этом сезоне чемпионата Испании Алейш Гарсия провел 18 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Издание AS сообщает, что сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

🚨🎥 | Aleix Garcia (linked to Barça): "Is the Barça rumour true or not? I don't know" #fcblive 👀pic.twitter.com/Sz32goNJQe