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Испания
30 декабря 2023, 14:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:26
334
0

Ключевой игрок Жироны отреагировал на слухи о переходе в Барселону

Алейш Гарсия ничего не знает

30 декабря 2023, 14:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:26
334
0
Ключевой игрок Жироны отреагировал на слухи о переходе в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Вчера, 29 декабря 2023 года, каталонская «Жирона» провела открытую для болельщиков тренировку. После подготовительного процесса к матчу с мадридским «Атлетико» футболисты подошли к трибунам, чтобы раздать автографы своим фанатам.

Один из фанов «Жироны» спросил у ключевого полузащитника и капитана клуба Алейша Гарсии, знает ли он о слухах о трансфере в «Барселону». Ответ футболиста был однозначным: «Я не знаю».

В этом сезоне чемпионата Испании Алейш Гарсия провел 18 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Издание AS сообщает, что сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

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Алейш Гарсия Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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