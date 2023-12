ВИДЕО. Очередной скандал в Турции. Массовая драка, арбитр удалил 5 игроков

20 декабря состоялся матчи 18-го тура Второй лиги Турции в Белой группе между командами «Бурсаспор» и «Диярбакырспор». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Уже в добавленное время после основных 90 минут на поле произошла массовая драка.

В потасовке брали участие и персонал двух клубов. Арбитр удалил пятерых игроков.

Это не первый скандал в Турции за последнее время. 11 декабря президент клуба «Анкарагюджю» ударил в глаз арбитра, а 19 декабря руководство «Истанбулспора» увело команду с поля во время встречи с «Трабзонспором» после несогласия с арбитром Али Шансаланом.

💥💥💥 TURKEY – In a football match between the kurdish football club Diyarbakirspor and the turkish football club Bursaspor.



Players of Bursaspor attacked the players of Diyarbakirspor brutally.



Fans of Bursaspor also attacked fans of Diyarbakirspor. pic.twitter.com/nW80UGfPwN