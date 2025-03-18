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18 марта 2025, 06:20 | Обновлено 18 марта 2025, 06:30
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0

ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью

Дженнаро Гаттузо был недоволен после разгромного поражения

18 марта 2025, 06:20 | Обновлено 18 марта 2025, 06:30
95
0
ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в матче 26-го тура чемпионата Хорватии «Хайдук» разгромно уступил «Риеке» со счетом 0:3.

Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо устроил конфликт с телеведущим во время флеш-интервью.

Он отказался пожимать руку журналисту Йошко Еличичу и начал словесную перепалку:

– Я не буду вам пожимать руку, потому что вы много говорите и не уважаете людей. Вы же играли в футбол и должны все понимать. Вы все прекрасно осознаете, но все равно говорите. Я вас не уважаю.

– Но вы играете плохо.

– Это мой стиль. Давайте говорить о футболе. Скажите мне что-то в лицо.

– Давайте поговорим о футболе.

– Это последний раз, когда я с вами общаюсь. Вы злой человек, и пока вы здесь, я не буду приходить на интервью. Вы думаете, что вы король мира.

Журналист оставался спокойным и старался не реагировать на провокации тренера.

Из-за поражения от «Риеки» команда Гаттузо опустилась на вторую строчку, а «Риека» возглавила турнирную таблицу.

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Александр Сильченко Источник
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