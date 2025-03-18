ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью
Дженнаро Гаттузо был недоволен после разгромного поражения
16 марта в матче 26-го тура чемпионата Хорватии «Хайдук» разгромно уступил «Риеке» со счетом 0:3.
Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо устроил конфликт с телеведущим во время флеш-интервью.
Он отказался пожимать руку журналисту Йошко Еличичу и начал словесную перепалку:
– Я не буду вам пожимать руку, потому что вы много говорите и не уважаете людей. Вы же играли в футбол и должны все понимать. Вы все прекрасно осознаете, но все равно говорите. Я вас не уважаю.
– Но вы играете плохо.
– Это мой стиль. Давайте говорить о футболе. Скажите мне что-то в лицо.
– Давайте поговорим о футболе.
– Это последний раз, когда я с вами общаюсь. Вы злой человек, и пока вы здесь, я не буду приходить на интервью. Вы думаете, что вы король мира.
Журналист оставался спокойным и старался не реагировать на провокации тренера.
Из-за поражения от «Риеки» команда Гаттузо опустилась на вторую строчку, а «Риека» возглавила турнирную таблицу.
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