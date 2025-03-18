О смерти сказала жена. Болгарский клуб случайно похоронил экс-игрока

Футбольный клуб «Арда» Кырджали начал матч чемпионата против «Левски» из Софии с минуты молчания в честь памяти бывшего игрока клуба Петко Ганчева.

На 60-й минуте игры стало известно, что Ганчев жив, поэтому футбольный клуб попал в очень неприятную ситуацию.

Сообщается, что о своей смерти 78-летний Петко Ганчев узнал от жены, которая смотрела матч по телевизору.

«Руководство ПФК «Арда» выражает искренние извинения бывшему игроку команды Петко Ганчеву и его родственникам из-за полученной клубом ложной информации о его смерти

Кроме этого в клубе сообщили, что желают Ганчеву много лет здоровья.

Ганчев также прокомментировал эту ситуацию на местном телевидении.

«Я на матчи не всегда прихожу, но не пропускаю матчи по телевизору. На эту игру я опоздал, ведь имел в городе некоторые дела».