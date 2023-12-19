Президент Истанбулспора увел команду с поля в матче чемпионата Турции

В матче 17 тура чемпионата Турции руководство «Истанбулспора» увело команду с поля во время встречи с «Трабзонспором» после несогласия с арбитром Али Шансаланом.

Игра была приостановлена на 74-й минуте, «Трабзонспор» вел в матче со счетом 2:1. Внезапно президент «Истанбулспора» Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Несмотря на то, что игроки пытались уговорить руководителя, игрок Симон Дели даже вставал на колени, все они отправились в раздевалку. После этого игроки и судьи «Трабзонспора» также покинули поле.

Президенту «Истанбулспора» не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей Пола Онуачу, перед которым случился контакт хавбека Батиста Менди и полузащитника хозяев Флориана Лошая. «Истанбулспор» в этом моменте претендовал на пенальти.

«Это печальный день для футбола... Теперь мы будем ждать решения федерации футбола», – сказал тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи.

Ранее президент клуба «Анакарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата. Он получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью.