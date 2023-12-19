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Турция
19 декабря 2023, 23:10 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:58
1979
1

Президент Истанбулспора увел команду с поля в матче чемпионата Турции

Эртугрулу Догану не понравилось судейство

19 декабря 2023, 23:10 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:58
1979
1
Президент Истанбулспора увел команду с поля в матче чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17 тура чемпионата Турции руководство «Истанбулспора» увело команду с поля во время встречи с «Трабзонспором» после несогласия с арбитром Али Шансаланом.

Игра была приостановлена на 74-й минуте, «Трабзонспор» вел в матче со счетом 2:1. Внезапно президент «Истанбулспора» Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Несмотря на то, что игроки пытались уговорить руководителя, игрок Симон Дели даже вставал на колени, все они отправились в раздевалку. После этого игроки и судьи «Трабзонспора» также покинули поле.

Президенту «Истанбулспора» не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей Пола Онуачу, перед которым случился контакт хавбека Батиста Менди и полузащитника хозяев Флориана Лошая. «Истанбулспор» в этом моменте претендовал на пенальти.

«Это печальный день для футбола... Теперь мы будем ждать решения федерации футбола», – сказал тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи.

Ранее президент клуба «Анакарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата. Он получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью.

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чемпионат Турции по футболу Истанбулспор Трабзонспор Абдулла Авчи
Источник Fanatik
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pricolist
Президенти клубів Туреччини якісь відбиті на голову
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