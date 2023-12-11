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Турция
11 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 11 декабря 2023, 23:54
2807
10

ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали

Игра 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершилась 1:1

11 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 11 декабря 2023, 23:54
2807
10
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
Twitter. Халил Мелер

11 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 10-й минуте хозяева могли выйти вперед, однако арбитр отменил гол из-за игры рукой в атаке.

На 14-й «Анкарагюджю» все-таки открыли счет в поединке благодаря забитому мячу Олимпиу Морутану. На 50-й Али Соу получил вторую желтую карточку, после чего хозяева остались в ментшинстве.

На 90+5-й был удален игрок и гостей, а на 90+7-й «Ризеспор» вырвал ничью. Гол оформил Адольфо Гайч.

После завершения встречи президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил главного арбитра матча Халила Мелера в глаз. Судья упал на газон, а затем неизвестный добил его ногой.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о начале судебного разбирательства в отношении членов турецкого клуба «Анкарагюджю»:

«По окончании матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор» были инициированы необходимые разбирательства в отношении лиц, ответственных за нападение на арбитра матча Халила Умута Мелера.

Всем подозреваемым, которые спустились на поле после матча Суперлиги и были причастны к акту насилия в отношении судьи матча, а также болельщикам, которые спустились на поле после матча, были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с нарушением закона.

Было начато расследование, и Спортивному управлению Департамента полиции провинции Анкара были даны необходимые инструкции по установлению всех подозреваемых и представлению их в главную прокуратуру.

Главной прокуратурой Западной Анкары возбуждено дело о преступлениях, причиняющих вред в связи с выполнением общественного долга, и было дано указание идентифицировать всех подозреваемых и взять их под стражу. Было приказано задержать президента клуба Фарука Коджа, находившегося в больнице. Расследование продолжается во всех его аспектах с установлением других подозреваемых. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что наша судебная система примет решение о необходимых санкциях против тех, кто творит такое безобразие, которое мы не хотим видеть на наших полях», — написал Тунч в своем Twitter.

ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали

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Источник Twitter
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Комментарии 10
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Евгений Кожушко
Ще один доказ що Туреччині дуже далеко до ЄС. А вони ще ображаються чому їх туди не приймають, дикунство.
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0
Лига конференций без динамо
сегодня дырявые забили после нарушение Бенито над защитником ,нужно было обосцать шубного судью прямо на поле 
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-3
Pavel_i_CO
Його прізвисько не Монзуль, кодове ім'я якої "дупа/свисток/рука"?
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-3
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Dmytro11q
Український футбол в своєму розвитку йде до чогось подібного. Залишилось, аби тільки воболівальники мали змогу бути присутніми на домашніх поєдинках своїх команд по всій території нашої країни без виключення.
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-3
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Лига конференций без динамо
В упл тоже так надо с шубными судьями 
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-8
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