ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали

11 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 10-й минуте хозяева могли выйти вперед, однако арбитр отменил гол из-за игры рукой в атаке.

На 14-й «Анкарагюджю» все-таки открыли счет в поединке благодаря забитому мячу Олимпиу Морутану. На 50-й Али Соу получил вторую желтую карточку, после чего хозяева остались в ментшинстве.

На 90+5-й был удален игрок и гостей, а на 90+7-й «Ризеспор» вырвал ничью. Гол оформил Адольфо Гайч.

После завершения встречи президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил главного арбитра матча Халила Мелера в глаз. Судья упал на газон, а затем неизвестный добил его ногой.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о начале судебного разбирательства в отношении членов турецкого клуба «Анкарагюджю»:

«По окончании матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор» были инициированы необходимые разбирательства в отношении лиц, ответственных за нападение на арбитра матча Халила Умута Мелера.

Всем подозреваемым, которые спустились на поле после матча Суперлиги и были причастны к акту насилия в отношении судьи матча, а также болельщикам, которые спустились на поле после матча, были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с нарушением закона.

Было начато расследование, и Спортивному управлению Департамента полиции провинции Анкара были даны необходимые инструкции по установлению всех подозреваемых и представлению их в главную прокуратуру.

Главной прокуратурой Западной Анкары возбуждено дело о преступлениях, причиняющих вред в связи с выполнением общественного долга, и было дано указание идентифицировать всех подозреваемых и взять их под стражу. Было приказано задержать президента клуба Фарука Коджа, находившегося в больнице. Расследование продолжается во всех его аспектах с установлением других подозреваемых. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что наша судебная система примет решение о необходимых санкциях против тех, кто творит такое безобразие, которое мы не хотим видеть на наших полях», — написал Тунч в своем Twitter.

