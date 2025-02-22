Экс-арбитр ФИФА: «Есть вопрос к лайнсмену в Ковалевке»

Вторая часть чемпионата УПЛ началась 21 февраля поединком 18 тура в Ковалевке, где «Колос» уступил «Черноморцу» – 1:2.

В конце первого тайма недовольство тренерского штаба одесситов вызвало отличное взятие ворот ковалевцев при ничейном счете.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод:

«Одессит Евгений Скиба находился в пассивном офсайде после передачи партнера. Когда же после удара Артема Габелко мяч попал в каркас ворот, а Скиба удачно сыграл на добивании, то офсайд стал активным. Я не знаю почему ассистент арбитра Тарас Клименко не зафиксировал положение вне игры, ведь нарушение правил было очевидно. Тогда бы у тренеров гостей не было бы оснований демонстрировать свое недовольство.

Хорошо, что рефери Владимир Новохитний четко отреагировал на подсказку арбитра VAR Дмитрия Панчишина и справедливо не засчитал взятие ворот.

Вообще противостояние в Ковалевке было богатым на нереализованные голевые моменты. Особенно часто промахивались хозяева и в конце концов, проиграли одесситам, которые запомнились желанием бороться до конца».

Ранее появилось видео, как Кирилл Попов забил победный гол в ворота «Колоса».