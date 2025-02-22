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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 10:23 |
907
1

Экс-арбитр ФИФА: «Есть вопрос к лайнсмену в Ковалевке»

Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча «Колос» – «Черноморец»

22 февраля 2025, 10:23 |
907
1
Экс-арбитр ФИФА: «Есть вопрос к лайнсмену в Ковалевке»
УПЛ

Вторая часть чемпионата УПЛ началась 21 февраля поединком 18 тура в Ковалевке, где «Колос» уступил «Черноморцу» – 1:2.

В конце первого тайма недовольство тренерского штаба одесситов вызвало отличное взятие ворот ковалевцев при ничейном счете.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод:

«Одессит Евгений Скиба находился в пассивном офсайде после передачи партнера. Когда же после удара Артема Габелко мяч попал в каркас ворот, а Скиба удачно сыграл на добивании, то офсайд стал активным. Я не знаю почему ассистент арбитра Тарас Клименко не зафиксировал положение вне игры, ведь нарушение правил было очевидно. Тогда бы у тренеров гостей не было бы оснований демонстрировать свое недовольство.

Хорошо, что рефери Владимир Новохитний четко отреагировал на подсказку арбитра VAR Дмитрия Панчишина и справедливо не засчитал взятие ворот.

Вообще противостояние в Ковалевке было богатым на нереализованные голевые моменты. Особенно часто промахивались хозяева и в конце концов, проиграли одесситам, которые запомнились желанием бороться до конца».

Ранее появилось видео, как Кирилл Попов забил победный гол в ворота «Колоса».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Колос - Черноморец Колос Ковалевка инсайд Мирослав Ступар Владимир Новохатний Дмитрий Панчишин судейство судьи (арбитры)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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