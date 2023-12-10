ВИДЕО. В Аргентине арбитр пырнул ножом футболиста прямо на поле

Шокирующий эпизод произошел в матче регионального чемпионата Аргентины, прошедшем в городе Шоллер (провинция Мисьонес).

Во время поединка возникла потасовка, которая переросла в массовую драку. Вовлечен в нее был и арбитр, которого толкали футболисты, – неожиданно 62-летний Ремиджио Армоа достал нож и ударил холодным оружием одного из игроков в грудь.

Пострадавшим оказался 21-летний Кевин А., который немедленно был доставлен в больницу. Там у него диагностировали прокол легкого, и после проведенной операции парень идет на поправку. «Кевин чудом выжил. Для нас это тяжелый момент, потому что он – Месси в нашей семье», – признался дядя пострадавшего футболиста в интервью местным СМИ.

Добавим, что арбитр пытался скрыться с места преступления, но полиция задержала его и изъяла нож. На данный момент следствие продолжается.