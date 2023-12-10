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  4. ВИДЕО. В Аргентине арбитр пырнул ножом футболиста прямо на поле
Аргентина
10 декабря 2023, 10:43 |
1319
0

ВИДЕО. В Аргентине арбитр пырнул ножом футболиста прямо на поле

Игроки толкали рефери, и он в итоге не сдержался

10 декабря 2023, 10:43 |
1319
0
ВИДЕО. В Аргентине арбитр пырнул ножом футболиста прямо на поле
DailyMail

Шокирующий эпизод произошел в матче регионального чемпионата Аргентины, прошедшем в городе Шоллер (провинция Мисьонес).

Во время поединка возникла потасовка, которая переросла в массовую драку. Вовлечен в нее был и арбитр, которого толкали футболисты, – неожиданно 62-летний Ремиджио Армоа достал нож и ударил холодным оружием одного из игроков в грудь.

Пострадавшим оказался 21-летний Кевин А., который немедленно был доставлен в больницу. Там у него диагностировали прокол легкого, и после проведенной операции парень идет на поправку. «Кевин чудом выжил. Для нас это тяжелый момент, потому что он – Месси в нашей семье», – признался дядя пострадавшего футболиста в интервью местным СМИ.

Добавим, что арбитр пытался скрыться с места преступления, но полиция задержала его и изъяла нож. На данный момент следствие продолжается.

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Источник Daily Mail
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