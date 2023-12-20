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  4. ВИДЕО. Отомстил за партнера. Мудрик схватил футболиста Ньюкасла за горло
Англия
20 декабря 2023, 04:25 |
483
0

ВИДЕО. Отомстил за партнера. Мудрик схватил футболиста Ньюкасла за горло

Михаил не стал сдерживать эмоций на последних минутах основного времени матча

20 декабря 2023, 04:25 |
483
0
ВИДЕО. Отомстил за партнера. Мудрик схватил футболиста Ньюкасла за горло
Twitter. Бруно и Михаил Мудрик

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

На последних минутах основного времени футболист «сорок» Бруно Гимараеш жестко сфолил на защитнике лондонцев Яне Матсене, за что получил желтую карточку.

Мудрик не стал сдерживать эмоций и вступился за партнера. Он подбежал к Бруно и резко схватил его за горло и перекинулся с ним парой слов. Микель Альмирон оттолкнул украинца.

Арбитр наказал горчичником только Мудрику, в спустя 2 минуты дал свисток, который означал завершение основного времени.

ВИДЕО. Отомстил за партнера. Мудрик схватил футболиста Ньюкасла за горло

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Бруно Гимараеш Михаил Мудрик Мигель Альмирон видео предупреждение (желтая карточка) драка Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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