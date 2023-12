19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

На последних минутах основного времени футболист «сорок» Бруно Гимараеш жестко сфолил на защитнике лондонцев Яне Матсене, за что получил желтую карточку.

Мудрик не стал сдерживать эмоций и вступился за партнера. Он подбежал к Бруно и резко схватил его за горло и перекинулся с ним парой слов. Микель Альмирон оттолкнул украинца.

Арбитр наказал горчичником только Мудрику, в спустя 2 минуты дал свисток, который означал завершение основного времени.

ВИДЕО. Отомстил за партнера. Мудрик схватил футболиста Ньюкасла за горло

Bruno is a thug. He's clearly got anger management issues. pic.twitter.com/NPakns6PDI

Mudryk came to defend Maatsen after Bruno Guimarães sent him flying with a hard foul 👊 pic.twitter.com/h5qiKiXFBE