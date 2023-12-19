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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с легендой клуба
Германия
19 декабря 2023, 17:06 |
847
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с легендой клуба

Томас Мюллер останется в Мюнхене еще на год

19 декабря 2023, 17:06 |
847
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с легендой клуба
ФК Бавария. Томас Мюллер

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Томасом Мюллером. Старое соглашение чемпионов Германии с 34-летним ветераном истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до 30 июня 2025 года.

О том, что «Бавария» согласовала новый контракт с Мюллером, авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк сообщал еще вчера.

Мюллер является воспитанником «Баварии», за первую команду выступает с 2008 году. В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Томас Мюллер Бавария продление контракта
Источник ФК Бавария
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