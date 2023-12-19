ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с легендой клуба
Томас Мюллер останется в Мюнхене еще на год
Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Томасом Мюллером. Старое соглашение чемпионов Германии с 34-летним ветераном истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до 30 июня 2025 года.
О том, что «Бавария» согласовала новый контракт с Мюллером, авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк сообщал еще вчера.
Мюллер является воспитанником «Баварии», за первую команду выступает с 2008 году. В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Bundesliga 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2023
DFB-Pokal 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
DFL Supercup 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Champions League 🏆🏆
Club World Cup 🏆🏆
UEFA Super Cup 🏆🏆
The one, the only, @esmuellert_ 🐐#Müller25 #MiaSanMia pic.twitter.com/eJ4EHgMdfr
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