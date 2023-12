ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с легендой клуба

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Томасом Мюллером. Старое соглашение чемпионов Германии с 34-летним ветераном истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до 30 июня 2025 года.

О том, что «Бавария» согласовала новый контракт с Мюллером, авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк сообщал еще вчера.

Мюллер является воспитанником «Баварии», за первую команду выступает с 2008 году. В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Bundesliga 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

DFB-Pokal 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

DFL Supercup 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Champions League 🏆🏆

Club World Cup 🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆🏆



