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  4. Бавария согласовала новый контракт с легендой клуба
Германия
18 декабря 2023, 18:01 |
805
0

Бавария согласовала новый контракт с легендой клуба

Томас Мюллер останется в клубе

18 декабря 2023, 18:01 |
805
0
Бавария согласовала новый контракт с легендой клуба
ФК Бавария. Томас Мюллер

Мюнхенская «Бавария» согласовала новый контракт с легендарным форвардом команды Томасом Мюллером. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Нынешний контракт 34-летнего Мюллера истекал летом 2024 года. Новый будет рассчитан до 2025 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что переговоры по новому контракту продвигаются трудно. Интерес к Мюллеру проявляли «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник Twitter
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