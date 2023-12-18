Бавария согласовала новый контракт с легендой клуба
Томас Мюллер останется в клубе
Мюнхенская «Бавария» согласовала новый контракт с легендарным форвардом команды Томасом Мюллером. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
Нынешний контракт 34-летнего Мюллера истекал летом 2024 года. Новый будет рассчитан до 2025 года.
Ранее в СМИ была информация о том, что переговоры по новому контракту продвигаются трудно. Интерес к Мюллеру проявляли «Милан» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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