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  4. Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии
Англия
04 декабря 2023, 22:11 |
874
3

Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии

Томас Мюллер может продолжить карьеру в Англии

04 декабря 2023, 22:11 |
874
3
Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Английский «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года попытается подписать культового полузащитника мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает британское издание The Sun.

Источник отмечает, что 33-летний игрок нравится лично главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу.

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает летом 2024 года и вряд ли будет продлен. Ранее сообщалось, что немцем также интересуется «Милан».

Томас Мюллер отдал «Баварии» 23 года своей жизни, сыграв 681 матч за первую команду клуба. В этом сезоне на счету ветерана лишь 575 игровых минут за мюнхенский коллектив, но, тем не менее, он успел отметиться 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Томас Мюллер Бавария Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Sun
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