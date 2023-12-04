Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии
Томас Мюллер может продолжить карьеру в Англии
Английский «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года попытается подписать культового полузащитника мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает британское издание The Sun.
Источник отмечает, что 33-летний игрок нравится лично главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу.
Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает летом 2024 года и вряд ли будет продлен. Ранее сообщалось, что немцем также интересуется «Милан».
Томас Мюллер отдал «Баварии» 23 года своей жизни, сыграв 681 матч за первую команду клуба. В этом сезоне на счету ветерана лишь 575 игровых минут за мюнхенский коллектив, но, тем не менее, он успел отметиться 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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