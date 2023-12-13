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Лига Чемпионов
Боруссия Д
13.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:13
429
2

Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны

Состоялись решающие поединки в группе F

13 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:13
429
2
Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Сегодня, 13 декабря, прошли решающие поединки Лиги чемпионов в группе F.

Единственным клубом, который обеспечил себе выход в плей-офф главного европейского клубного турнира, была дортмундская «Боруссия». На своем поле «шмели» сыграли вничью с ПСЖ. Адейеми открыл счет в матче, а Заир-Эмери вернул парижан в игру. Благодаря ничейному счету дортмундцы выиграли свою группу.

Этот результат устроил и парижан, в параллельном матче «Ньюкасл» проиграл на домашнем поле «Милану», но «россонери» по дополнительным показателям уступили французскому клубу и продолжат выступление в Лиге Европы. «Ньюкасл» остался без евровесны.

Лига чемпионов. Группа F, 6-й тур, 13 декабря.

Ньюкасл – Милан – 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуезе, 84.

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер (Берн, 63), Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли (Лонгстафф, 71), Альмирон, Жоэлинтон, Гордон (Исак, 62), Уилсон.

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик (Побега, 73), Пулишич (Йович, 73), Рейндерс, Муса (Чуквуэзе, 83), Рафаэл Леау (Бартезаги, 88), Жиру (Окафор, 83)

Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1

Голы: Адейеми, 51 – Заир-Эмери, 56.

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Бенсебайни, Ройс, Брандт, Озджан (Забитцер, 69), Вольф (Шлоттербек, 69), Адейеми (Рейна, 81), Байно-Гиттенс (Мален, 60), Фюллькруг (Аллер, 81).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Витинья, Ли Кан Ин (Угарте, 68), Заир-Эмери, Мбаппе, Коло-Муани (Солер, 90), Барколя (Асенсио, 82).

Группа F

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ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов Ньюкасл Милан
Источник Sport.ua
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luceorius
 Англія - 2, Іспанія -1, Німеччина -1 - половина з 8-ми в ауті припало на топів.
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pol-55
Боруссії респект,грали хоч їм і не ...
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