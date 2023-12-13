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13.12.2023 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 03:38 |
31
0

Ньюкасл – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 декабря в 22:00 по Киеву

13 декабря 2023, 03:38 |
31
0
Ньюкасл – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб долго был на спаде, и даже вылетал в Чемпионшип. Все изменилось после того, как ненавидимый болельщиками Майк Эшли наконец-то продал легендарный клуб. В проект пришли деньги из Саудовской Аравии, и ими разумно пользовались. Среди прочего, сразу назначили нового тренера, Эдди Хау. И тот в первом же своем полноценном сезоне на новом месте сороки при нынешнем менеджере стабильно держались в топ-4. В итоге произошло долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Там, кажется, не хватает опыта, чего стоила упущенная победа в Париже, или пара сухих поражений нестабильной Боруссией. Но дома ПСЖ разгромили, и в итоге с 5-ю очками сейчас англичане еще имеют определенные шансы выйти в плей-офф. Но только при победе дома над более опытным соперником.

Милан

Команда при Стефано Пиоли наконец-то начала показывать результаты, что более-менее соответствовали статусу исторического футбольного гранда. Особняком стоит скудетто-2022. В прошлом сезоне был прорыв именно в Лиге чемпионов, где дошли до полуфинала. Сейчас не все получается, и уже ходят слухи о возможном увольнении наставника. На внутренней арене красно-черные держатся на достаточно неплохом уровне, на 3-й позиции в Кальчо. Впрочем, там соперники уж очень нестабильны. Но руководство россонери требует выхода в плей-офф Лиги чемпионов, что гарантирует неплохие доходы. Пока что шансы на это невелики. Да, выиграли дома у ПСЖ, но в остальных поединках получилось разве что взять по нулевой ничьей с Ньюкаслом и Боруссией. Сейчас нужна только победа, чтобы хотя бы на третье место выскочить, а, при везении (если немцы свой матч выиграют), даже стать вторыми.

Статистика личных встреч

Хотя Ньюкасл и популярный клуб, но не особенно часто играющий в еврокубках. Так что только этой осенью они впервые сыграли с миланезе.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев. Англичане и правда смотрятся лучше и убедительнее, к тому же будут играть дома - ставим на их победу (коэффициент - 1,84).

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Ньюкасл Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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